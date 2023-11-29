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Коммерческая недвижимость в Асколи-Пичено, Италия

3 объекта найдено
Коммерческая 60 комнат в Ripatransone, Италия
Коммерческая 60 комнат
Ripatransone, Италия
Комнаты 60
Площадь 1 700 м²
Номер ссылки: N1065Название объекта: Casa VenaРасположение: В стране Город: Зона: АсколаноПо…
Цена по запросу
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Коммерческая 34 комнаты в Acquasanta Terme, Италия
Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
Комнаты 34
Площадь 900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
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Коммерческая в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 400 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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