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Коммерческая недвижимость в Асколи-Пичене, Италия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 900 м² в Acquasanta Terme, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Acquasanta Terme, Италия
Число комнат 34
Площадь 900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 10 000 м²
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Цена по запросу
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