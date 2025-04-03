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Виллы с террасой в Аренцано, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером в Аренцано, Италия
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,69 млн
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