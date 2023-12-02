Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Alta Valle Intelvi
  5. Виллы

Виллы в Alta Valle Intelvi, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален в Lanzo d Intelvi, Италия
Вилла 5 спален
Lanzo d Intelvi, Италия
Комнаты 6
Площадь 669 м²
VB-11133. Вилла Либерти в Ланцо д'ИнтельвиИсторическая вилла в стиле Либерти, утопающая в пр…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Alta Valle Intelvi, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти