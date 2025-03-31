Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Алессандрия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Алессандрия, Италия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Malvicino, Италия
Дом 3 спальни
Malvicino, Италия
Количество спален 3
Площадь 182 м²
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …
$205,823
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти