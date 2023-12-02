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Дома в Алессандрия, Италия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Malvicino, Италия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Malvicino, Италия
Количество спален 3
Площадь 182 м²
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …
€190,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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