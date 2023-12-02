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Отели в Алессандрия, Италия

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1 объект найдено
Отель 15 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carpeneto, Италия
Отель 15 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carpeneto, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 167 м²
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
€4,00 млн
в месяц
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