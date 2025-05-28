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Долгосрочная аренда вилл в yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 440 м²
великолепный новый и современный роскошный дом. Частный лифт. бассейн, кинозал. Весь комфорт…
$19,663
в месяц
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