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Пентхаусы в yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
очень красивый 6-комнатный пентхаус. (273 м2 Арнона) Один наверху. Очень вложен. комната без…
$2,38 млн
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