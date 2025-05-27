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Долгосрочная аренда пентхаусов в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив В новом здании хорошо сохр…
$5,197
в месяц
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