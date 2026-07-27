Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Tel Aviv Subdistrict
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Коттедж 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Дом на продажу в Тель-Авиве, в районе Аджами в Яффе, недалеко от ресторана Hazaken VeHayam, …
$3,28 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти