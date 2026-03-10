Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи в Тель-Авивском округе, Израиль

3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Коттедж 8 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 8
Площадь 382 м²
Рамат ган. Район проживания. Дом отремонтирован с 7 комнатами, с отделкой Mamad ET, разделен…
$2,98 млн
Коттедж 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Коттедж 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этот очаровательный таунхаус, расположенный в старом городе Яффо, является настоящей жемчужи…
$1,63 млн
Коттедж 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и …
$4,00 млн
Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

