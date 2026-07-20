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Кондо в Южном округе, Израиль

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2 объекта найдено
Кондо 5 комнат в Ашдод, Израиль
Кондо 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 188 м²
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 …
$2,30 млн
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Кондо 5 комнат в Ашдод, Израиль
Кондо 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Новая программа недвижимости в Ашдод Марина. 5-этажная роскошная резиденция с видом на озеро…
$2,71 млн
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Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

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