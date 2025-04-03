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Коттеджи в Rehovot Subdistrict, Израиль

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Gan Yavne, Израиль
Коттедж 6 комнат
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Артикул: GY 105 Коттедж На 2 этажах Земельный участок 250 м2 153 м2 построен + сад 6 шт…
$1,01 млн
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Коттедж 6 комнат в Gan Yavne, Израиль
Коттедж 6 комнат
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Артикул: GY 101 Район: Тора ве авода. Коттедж площадью 260 м2 на 2 этажах. 6 штук можно прев…
$1,06 млн
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