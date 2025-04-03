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Квартиры в Rehovot Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Gan Yavne, Израиль
Квартира 1 комната
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Артикул: GY 100 Район: Ганявне Продается земельный участок 400 м2 С разрешением на строител…
$800,565
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