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Жильё в Rehovot Subdistrict, Израиль

дома
4
5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Gan Yavne, Израиль
Вилла 6 комнат
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Престижная вилла на продажу в Ган Явне На участке 500 м2 расположена вилла с бассейном 8 на…
$3,17 млн
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Коттедж 6 комнат в Gan Yavne, Израиль
Коттедж 6 комнат
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Артикул: GY 105 Коттедж На 2 этажах Земельный участок 250 м2 153 м2 построен + сад 6 шт…
$1,01 млн
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Коттедж 6 комнат в Gan Yavne, Израиль
Коттедж 6 комнат
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Артикул: GY 101 Район: Тора ве авода. Коттедж площадью 260 м2 на 2 этажах. 6 штук можно прев…
$1,06 млн
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Квартира 1 комната в Gan Yavne, Израиль
Квартира 1 комната
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Артикул: GY 100 Район: Ганявне Продается земельный участок 400 м2 С разрешением на строител…
$800,565
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Вилла 4 комнаты в Gan Yavne, Израиль
Вилла 4 комнаты
Gan Yavne, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Артикул: GY 104 Ган Явне Дом в один этаж 4 комнаты по 100 м2, построенные на участке 743 м2…
$1,18 млн
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