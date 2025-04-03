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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ramla Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Беэр-Яаков, Израиль
Квартира 5 комнат
Беэр-Яаков, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Ссылка: 6774 В новом районе пива Яаков (парк Хамошава) недалеко от Ришона Летсион, недалеко …
$2,022
в месяц
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