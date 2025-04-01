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Пентхаусы с террасой в Рамат-Ган, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27 млн
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Пентхаус с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92 млн
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