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Жилье в Офаким, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Офаким, Израиль
Квартира 3 комнаты
Офаким, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Большой проект с огромным потенциалом
$464,340
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