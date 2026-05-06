  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Penthouse centre ville

Жилой квартал Penthouse centre ville

Нетания, Израиль
от
$1,15 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 38841
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Ideal pied a terre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Нетания, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Park tzameret 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse centre ville
Нетания, Израиль
от
$1,15 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
от
$1,72 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,67 млн
Идеальная нога на земле!!! Жилая площадь 60,5 м2 + 17,5 м2 террасы!!!! Парк!!!!!!!!! лифт Шенкин район!!!!! Смотреть вниз!!!!!!!!!!! 2,5 номера, которые нельзя пропустить
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Бат-Ям, Израиль
от
$951,200
В современном здании Бат-Яма: 3 комнаты на 3 этаже Жилая площадь 76м2 + 16м2 террасы Открытый вид на море Яркая гостиная 1 парковка + 1 подвал Рядом море, магазины и транспорт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации