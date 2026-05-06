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  4. Жилой квартал Magnifique penthouse haut standing avec terrasse et vue mer panoramique etage eleve

Жилой квартал Magnifique penthouse haut standing avec terrasse et vue mer panoramique etage eleve

Нетания, Израиль
от
$2,46 млн
;
6
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ID: 38835
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Harina, 5

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
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Жилой квартал Magnifique penthouse haut standing avec terrasse et vue mer panoramique etage eleve
Нетания, Израиль
от
$2,46 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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