  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion

Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$967,272
;
5
Оставить заявку
ID: 38560
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$7,22 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Тель-Авив, Израиль
от
$688,800
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Жилой квартал Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$967,272
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,82 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации