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Жилой квартал Nahalaot appartement divise

Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
;
10
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ID: 38344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Agripas, 141

О комплексе

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Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Нахалаот недалеко от парка Сачер и Шука. 1 этаж с лифтом. 75м2 + 10м2 балконов. Разделены на 2 квартиры: 2 комнаты 45м2 + балкон, студия 30м2 + балкон. 2 ванные комнаты. Сокка Террас. Сдается в аренду по 12 000 часов в месяц. Цена: 3 990 000sh

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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