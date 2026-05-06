Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement

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Аренда - Раанана
Расположенная в востребованном районе Раанана, эта красивая 6-комнатная квартира предлагает красивые объемы и приятную среду обитания, идеально подходящую для семьи.
✔️ Жилая площадь 150 м2
✔️ Терраса (мирпесет) 16 м2
✔️ Второй этаж
✔️ Частная парковка
✔️ пещера
Яркая и функциональная квартира, рядом со школами, магазинами и всеми удобствами.
? Доступно с 10 августа.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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