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Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement

Раанана, Израиль
от
$3,674
;
4
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ID: 38289
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Atidim

О комплексе

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Аренда - Раанана Расположенная в востребованном районе Раанана, эта красивая 6-комнатная квартира предлагает красивые объемы и приятную среду обитания, идеально подходящую для семьи. ✔️ Жилая площадь 150 м2 ✔️ Терраса (мирпесет) 16 м2 ✔️ Второй этаж ✔️ Частная парковка ✔️ пещера Яркая и функциональная квартира, рядом со школами, магазинами и всеми удобствами. ? Доступно с 10 августа.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Раанана, Израиль
от
$3,674
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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