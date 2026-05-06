  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Кадима
  4. Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Кадима, Израиль
от
$2,30 млн
20.07.2026
$2,30 млн
31.05.2026
$7,00 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 36905
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кадима
  • Адрес
    Ротшильд

Местонахождение на карте

Кадима, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$715,040
Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Нетания, Израиль
от
$934,800
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,94 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$918,400
Жилой квартал Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$2,30 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Показать все Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Тель-Авив, Израиль
от
$652,720
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Показать все Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
Эксклюзивная продажа В центре города, 57 rue Melchett Рядом с бульваром Бен-Цион и в нескольких шагах от бульвара Ротшильд В новом бутик-здании Великолепный дуплексный пентхаус, со вкусом устроенный 4 номера, 5-й этаж, вид на запад 112 м2 + около 32 м2 солнечных террас Нижний уровень: 3 сп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации