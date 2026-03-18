Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Бат-Ям, Израиль
$5,88 млн
5
ID: 35297
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион, Деда

О комплексе

Français Français
Для продажи - Ривьера Прожект Бен Гурион, Бат Ям - Полный морской обзор Гарантия жизни Эксклюзивные условия PRESAL согласованы для нашего агентства по первым 5 проданным квартирам. Первый морской путь - PRESAL - исключительные условия Редкая возможность на первой линии моря, всего в нескольких минутах от Тель-Авива. Ривьера - это исключительный роскошный жилой проект, предлагающий уникальное искусство жить лицом к Средиземному морю, с чистым видом на море и элегантной, спокойной и востребованной обстановкой. Проект отличается современной архитектурой высокого класса и полным разделением между жилым районом и бизнес-отелем, расположенным на более низких уровнях, гарантируя спокойствие, конфиденциальность и абсолютный комфорт для жителей. Независимый жилой вход, специальный зал и зарезервированные лифты. Идеально расположенный, проект имеет прямой доступ к набережной и пляжу, недалеко от магазинов, ресторанов, досуга и транспорта, с быстрым сообщением с Тель-Авивом через трамвай. Резиденция предлагает широкий выбор апартаментов 3, 3,5 и 5 номеров, а также исключительный пентхаус. Просторные и светлые апартаменты имеют щедрые террасы, большие заливные окна и современный дизайн с высококачественной отделкой. Все юниты расположены с 6-го этажа, с открытым видом на море (по крайней мере, частично на фасаде). Особенности стояния: полностью установленный кондиционер, изолированные окна, дизайн межкомнатных дверей, элегантные ванные комнаты, лифт Шаббат и классическая парковка. Пентхаус предлагает настоящий частный этаж, с захватывающим панорамным видом, огромной террасой на крыше и возможностью частного бассейна. Проект, возглавляемый признанным разработчиком, с более чем 60-летним опытом и более чем 100 зданиями, доставленными в Бат-Ям. Разрешение предоставлено, банковская гарантия Мизрахи, начать работу через 2 месяца. Цена от 4,2 М? за 3 комнаты (75 м2 + терраса). Привлекательные условия оплаты: 20% на подпись, остаток в 2 года с индексацией Первые квартиры: без индексации и подвала

Бат-Ям, Израиль
Похожие комплексы
Жилой квартал Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Бат-Ям, Израиль
от
$2,68 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,25 млн
Жилой квартал Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,14 млн
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$2,59 млн
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$5,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$5,88 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Показать все Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Жилой квартал Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Хадера, Израиль
от
$3,05 млн
БЖ Мечтаете об уникальной, великолепной, изысканной квартире с большой террасой в качестве бонуса? Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет в эксклюзивности великолепную квартиру, украшенную архитектором, в центре города, на улице Тарна, в высококлассном проекте VIVA, по достоинст…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
Эксклюзивная продажа: улица Миха, Старый Север, Тихий и Пограничный вид В засекреченном здании, типичном для Тель-Авива, на 2-м этаже красивая 2-комнатная квартира светлая и хорошо сохранившаяся. Живая площадь около 60 м2 + солнечная терраса около 7 м2. Квартира, залитая светом, предлагает …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Показать все Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,05 млн
Величественные 5 номеров в Ашдоде «Youd Bet», очень просторные 160 м2 с террасой 20 м2 с видом на парк. Роскошная резиденция рядом с магазинами, парком, школами, синагогами, средствами транспорта. Редкий продукт для продажи
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации