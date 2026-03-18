Жилой квартал Projet neuf a hadera

Новая программа в Хадере: стратегическое расположение между Тель-Авивом и Хайфой. Вы ищете новый проект Хадера Новый и исключительный адрес в центре города Mordecée Khayat приглашает вас открыть для себя этот великолепный новый жилой проект, расположенный в центре города. Три современных здания с изысканным архитектурным дизайном поднимутся над оживленной торговой галереей, приветствуя престижные знаки. Наслаждайтесь комфортом тихой улицы, находясь в центре удобств: • Железнодорожный вокзал Хадера рядом, для прямого доступа в Тель-Авив и Хайфу • Автобусная сеть легко соединяет весь Израиль • Рядом с каньоном Mall Mall Hof Hayam с магазинами, кафе и ресторанами • Всего в 10 минутах от пляжа 30 минут от Тель-Авива и 30 минут от Хайфы на машине Характеристики проекта • Двойной холл высотой, роскошно украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: сентябрь 2025 • Ожидаемая поставка: май 2030 Возможность финансирования 20% на подпись, 80% на доставку ключей – без условной индексации • Высококачественные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Подготовка центрального кондиционера • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире Доступны следующие типы: • 2 комнаты: 55 м2 + 10 м2 терраса • 3 комнаты: 75 м2 + 12 м2 терраса • 4 комнаты: 105 м2 + 10 м2 терраса • 5 номеров: 123 м2 + террасы 10 м2 + 6 м2