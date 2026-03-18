Жилой квартал Projet neuf a hadera

Новая программа в Хадере: стратегическое расположение между Тель-Авивом и Хайфой.
Вы ищете новый проект Хадера
Новый и исключительный адрес в центре города
Mordecée Khayat приглашает вас открыть для себя этот великолепный новый жилой проект, расположенный в центре города.
Три современных здания с изысканным архитектурным дизайном поднимутся над оживленной торговой галереей, приветствуя престижные знаки.
Наслаждайтесь комфортом тихой улицы, находясь в центре удобств:
• Железнодорожный вокзал Хадера рядом, для прямого доступа в Тель-Авив и Хайфу
• Автобусная сеть легко соединяет весь Израиль
• Рядом с каньоном Mall Mall Hof Hayam с магазинами, кафе и ресторанами
• Всего в 10 минутах от пляжа
30 минут от Тель-Авива и 30 минут от Хайфы на машине
Характеристики проекта
• Двойной холл высотой, роскошно украшенный архитектором интерьера
• Три лифта, включая хаббатский
• Открытый вид с первых этажей
• Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот
• Начало работы: сентябрь 2025
• Ожидаемая поставка: май 2030
Возможность финансирования 20% на подпись, 80% на доставку ключей – без условной индексации
• Высококачественные услуги
Особенности квартир
Современная плитка 80x80 во всех комнатах
• Подготовка центрального кондиционера
• Дизайн мебели для ванной комнаты
• Высококачественный смесительный клапан
• Качество внутренних дверей
• Настраиваемая кухня
• Электрические магазины по всей квартире
Доступны следующие типы:
• 2 комнаты: 55 м2 + 10 м2 терраса
• 3 комнаты: 75 м2 + 12 м2 терраса
• 4 комнаты: 105 м2 + 10 м2 терраса
• 5 номеров: 123 м2 + террасы 10 м2 + 6 м2
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно