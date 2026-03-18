Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium

Продается полностью отремонтированная студия, расположенная по адресу Алленби-стрит, 56, в самом сердце Тель-Авива.
В здании с лифтом это свойство предлагает современное, элегантное и идеально оптимизированное жилое пространство. Полная реконструкция была проведена с использованием качественных материалов, что позволило немедленно установить его без каких-либо работ.
В студии также есть приятный балкон, настоящий плюс в центре города, предлагающий редкое и востребованное открытое пространство.
Его местоположение является основным активом: прямо в центре Тель-Авива, в нескольких шагах от магазинов, ресторанов, транспорта и пляжа. Стратегический адрес, который гарантирует исключительное качество жизни, а также высокий спрос на аренду.
Эта недвижимость представляет собой идеальную возможность для безопасного инвестирования, приобретения в одном из самых динамичных секторов города.
Редкий продукт на рынке, с отличным потенциалом для восстановления.
Тель-Авив, Израиль
