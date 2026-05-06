Жилой квартал Appartement au centre ville a louer jerusalem

Тель-Авив, Израиль

Квартира на продажу в Тель-Авиве, в самом оживленном и центральном районе города, недалеко от будущего трамвая, Нахалат Биньямин, Ротшильд, Шук Хакармель и в нескольких шагах от моря. Классифицированное здание для ремонта. 3 этаж с лифтом. Три комнаты. 55м2 + 16м2 террасы. Мамад, сторона суд…