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Жилой квартал Appartement au centre ville a louer jerusalem

Иерусалим, Израиль
Продано или неактуально
11
ID: 35223
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Хамаалот - Downtown Маленькая центральная улица в центре города Квартира на 3-м этаже из 5 лифт Нет парковки балкон 4 м2 4 штуки - 120 м2 3 туалета 2 ванные комнаты Полностью меблированный высокий Независимый кондиционер в каждой комнате Наземное отопление

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
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