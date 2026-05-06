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Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35222
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    David HaReuveni, 25

О комплексе

В востребованном районе Давида ХаРеувени в Иерусалиме, в самом сердце качественной религиозной среды, раскрывается квартира, которая прекрасно воплощает баланс между современным комфортом и еврейским образом жизни. Этот просторный 4 номера площадью около 100 м2, в отличном состоянии, расположен на высоком этаже и имеет беспрепятственный вид, а также исключительную яркость благодаря двум северным и восточным экспозициям. Открытое пространство предлагает два приятных балкона, в том числе настоящий балкон Сокка, позволяющий провести отпуск в идеальных условиях. В квартире также есть Mamad, частная подвальная парковка, большой погреб, подпольное отопление и лифт Shabbat. Здание стоит, ухожено, и благо сразу доступно, что делает его редкой возможностью для религиозной семьи, которая ищет комфорт, свет и привилегированную среду обитания.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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