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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35220
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

Красивые 3 комнаты + балкон Один наверху 2 спальни + большая гостиная Отдельные туалеты Тихая улица и полный Восточный Тель-Авив Парковка в аренду перед

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Тель-Авив, Израиль
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$1,57 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице возле парка Хаяркон и моря! Новое 3-летнее здание. 3-й этаж на 6 с лифтом. Три комнаты. 63м2 + 8м2 терраса. Мамад. Одна роботизированная парковка. 2 выставки. Цена: 4 800 000 шт
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