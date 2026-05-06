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Жилой квартал 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35219
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Soutine, 16 Embassy of Poland

О комплексе

Новое здание. Высокий уровень. 4 комнаты с большим балконом 14м2. Парковка и подвал включены.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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