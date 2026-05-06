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Жилой квартал 4 pieces balcon renove avec ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35218
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Moshe Hess, 27

О комплексе

На тихой улице недалеко от моря отремонтировано здание с лифтом, приятный вход с дигикодом. 3 воздушные ориентации, 4 комнаты, 2 ванные комнаты, 2 туалета. Возможность арендовать парковку.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces 108 m kiryat moshe jerusalem balcon 14 m 19eme etage
Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces 108 m kiryat moshe jerusalem balcon 14 m 19eme etage
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Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
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