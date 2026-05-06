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Жилой квартал 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
4
ID: 35217
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Арлозоров, 15 15 minutes

О комплексе

Современное роскошное здание с лифтом и частной парковкой. 3 комнаты с большой гостиной, электрические жалюзи на окнах. Очень яркий балкон с открытым видом. Хорошая высота под потолком. В настоящее время арендуется в Airbnb.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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$3,28 млн
Превосходный наземный сад для продажи в Тель-Авиве, в роскошном районе Неве-Цедек. Новое здание. 4,5 комнаты. 2 ванные комнаты. 114 м2 + 58 м2 сад. 1 парковка. Mamad. Цена: 10,000,000sh
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