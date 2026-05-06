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Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35216
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Герцель

О комплексе

PRIME RENTATION - BAT YAM - Ближнее море «бутик» здания в центре Бат-Яма на тихой улице, предлагающей прямой доступ к общественному транспорту. Рядом находятся школы, детские сады, медицинские центры, супермаркеты, синагоги и всего в 5 минутах ходьбы от Средиземного моря. Соседство в развитии - Зеленые пространства Местные коляски + велосипеды с точкой зарядки Доступны 3, 4 и 5 штук! Банковские гарантии - Финансирование в соответствии с действующим законодательством о строительстве - СТРАХОВАНИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЗЕЛЕНОЙ ЧАРЖЕВОЙ ШЕЛЕ - АТТРАКТИВНЫЕ ЦЕНЫ / ПРОДОЛЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ РАБОТА Доставка через 26 месяцев

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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