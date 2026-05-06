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Жилой квартал 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35213
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 11

О комплексе

Отремонтированное эклектичное здание! Высокий этаж с лифтом, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Хорошие услуги... тихие, яркие и зеленые.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
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