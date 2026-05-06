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Жилой квартал Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35211
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ashtori HaPirhi, 14 Divinna

О комплексе

Высокие 3 комнаты отремонтированы и полностью меблированы и со вкусом оборудованы. Угловое здание с лифтом, тихим и зеленым. Красивая гостиная, 2 большие спальни, 2 ванные комнаты и балкон с видом на улицу. Жилая и жилая зона с большим количеством магазинов.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
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Immobilier.co.il
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