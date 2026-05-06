Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Стоящее здание в самом сердце Льва Тель-Авива. Рядом с бульваром Ротшильд, Шук Кармель и всего в 7 минутах от моря. Красивые 3 комнаты + балкон 85м2 нетто. 3-й этаж с лифтом, частной парковкой и подвалом. 2 большие спальни / 2 ванная комната / красивая гостиная с открытым видом. Тихая улица и рядом с местными магазинами. Посмотреть.