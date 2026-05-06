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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35210
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 32

О комплексе

Стоящее здание в самом сердце Льва Тель-Авива. Рядом с бульваром Ротшильд, Шук Кармель и всего в 7 минутах от моря. Красивые 3 комнаты + балкон 85м2 нетто. 3-й этаж с лифтом, частной парковкой и подвалом. 2 большие спальни / 2 ванная комната / красивая гостиная с открытым видом. Тихая улица и рядом с местными магазинами. Посмотреть.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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