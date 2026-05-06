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Жилой квартал Opportunite speciale

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35209
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

Особые возможности для инвесторов. 2 новых номера в роскошном здании под реконструкцией. Доставка запланирована на 8 месяцев. В 100 метрах от популярного и престижного бульвара Ротшильдов.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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