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Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35207
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Пинскер, 41

О комплексе

Высокие 3 комнаты с 2 большими спальнями / большой гостиной открыты на балкон с видом на улицу / 2 ванная комната и 3 туалета. Полностью отремонтированный / проданный меблированный и оборудованный. Всего в 5 минутах ходьбы от моря. Отличный продукт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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