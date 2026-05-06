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Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35205
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Арлозоров, 15 15 minutes

О комплексе

Современное 3-летнее здание. Квартира 79м2 + балкон 7м2. Лифт + парковка. Открытый вид / 250 м от моря. Очень хорошие объемы.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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