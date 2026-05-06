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Жилой квартал Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35204
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bograshov, 47 mslwl

О комплексе

Самонадеянные 4 комнаты отремонтированы, меблированы и оборудованы. 3 большие спальни, 2 ванные комнаты. Здание переделано. Семь минут от пляжа.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
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$1,08 млн
4-комнатная квартира, расположенная на 4-м этаже недавнего здания. ✔️ 125 м2 жилая площадь ✔️ Большая гостиная ✔️ Мамад ✔️ Отличная открытая кухня с островом ✔️ Терраса 12 м2 ✔️ Роботизированная парковка Недвижимость в настоящее время сдается в аренду на 2 года по 8000 Приятная и светлая …
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