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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35203
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ховевей Цион, 53

О комплексе

Красивые 3 комнаты / большая гостиная с 2 балконами на улице / 2 спальни / 2 ванные комнаты. Тихий, яркий и очень зеленый. Близко к морю и Буграшову... Отличный продукт продается меблированный и оборудованный.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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