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Жилой квартал Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
Жилой квартал Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
1
ID: 35202
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shenkin, 54 Frenchy

О комплексе

Реконструкция здания Баухауса - Девять 3 комнаты с лифтом Идеально подходит для аренды инвестиций Идеальная 1-я покупка Возможность купить парковку +400к

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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