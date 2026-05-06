Жилой квартал Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe

Иерусалим, Израиль

В Рамат Бейт Хакерем, в тихом здании, недалеко от синагог и транспорта, красивые и большие 4 комнаты очень хорошо обслуживаются, тройная ориентация, с тремя выходами в большой сад чрезвычайно приятный из гостиной, кухни и спальни. Двухместная кухня, мастер-люкс, мамад, два подвала и два парк…