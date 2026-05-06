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Жилой квартал Projet ben yehuda 192

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
5
ID: 35195
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ben Yehuda, 109

О комплексе

Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая квартира оборудована кондиционером VRF Лицо с независимым вещанием В каждой комнате. Высококачественная отделка с плиткой Керамическая керамика, алюминиевый столяр Высокое качество, полностью оборудованные ванные комнаты оборудованные, премиальные межкомнатные двери и система Умный дом с электрической совместимостью.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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