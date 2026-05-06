Жилой квартал 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing

Тель-Авив, Израиль

Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в центре Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города и легко доступна на общественном транспорте, с въездом и выездом из города. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе роскошный вестибю…