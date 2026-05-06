  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Жилой квартал Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35187
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Эмиль Золя, 12

О комплексе

УЧАСТИЕ D'EXCEPTION Кальме и Вердоян Непреодолимое препятствие на пути к осуществлению Трёз Белл Террассе

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Показать все Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Жилой квартал Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
Улица Рембрандта, недалеко от площади Рабина и примерно в 1 км от моря, в центральной и востребованной среде, недалеко от ратуши и медицинского центра Ичилова (очень центральная площадь с высоким спросом на аренду и наследие). Расположенная на 6-м этаже нового здания, построенного в 2025 го…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Тель-Авив, Израиль
от
$3,92 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,558
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации