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Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Dov Hoz, 5

О комплексе

Квартира переделана Высокий этаж с лифтом Полностью ясный вид Частная парковка В 5 минутах ходьбы от пляжа Без работы немедленно Причина быть задержанной

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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