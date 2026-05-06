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Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35182
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Даниил, 12

О комплексе

Новое здание возле моря. Доставка в течение 12 месяцев. RDJ с частным садом — приватная парковка. Семейная квартира + сад.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Досуг
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Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
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