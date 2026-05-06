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Жилой квартал Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
2
ID: 35181
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Новый пентхаус площадью 134 м2 + терраса 41 м2. Лифт и парковка включены. Очень яркий, идеально подходит для семьи. Место поиска.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
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Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
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Жилой квартал Duplex situe quartier bougrashov a 15 min de la mer parking ascenseur terrasse 45 m
Жилой квартал Duplex situe quartier bougrashov a 15 min de la mer parking ascenseur terrasse 45 m
Жилой квартал Duplex situe quartier bougrashov a 15 min de la mer parking ascenseur terrasse 45 m
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